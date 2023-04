"O departamento médico da Lazio informa que hoje, na sequência de um acidente de viação, o futebolista Ciro Immobile sofreu um trauma na coluna e fraturou uma costela", referiu o emblema romano, através do site oficial, adiantando que o jogador "encontra-se em boas condições", mas mantém-se "em observação" num hospital da capital italiana.

De acordo com a imprensa transalpina, o avançado seguia no carro com as duas filhas quando embateu num elétrico na Piazza Cinque Giornate e o próprio indicou à polícia que o meio de transporte público foi o responsável pelo acidente, ao passar um semáforo vermelho.

Ainda que sem ferimentos graves, a filha mais nova de Immobile foi igualmente encaminhada para o hospital, tal como o condutor do elétrico, sendo que do acidente resultaram danos consideráveis no automóvel do internacional italiano.

A cumprir a sétima temporada na Lazio, Immobile, de 33 anos, tem se assumido como a principal referência da Lazio, atual segunda classificada da Serie A.

MO // MO

Lusa/Fim