Na segunda-feira, um porta-voz do Hatayspor, atual clube de Atsu, tinha indicado que existia a ideia de que o antigo jogador do FC Porto, Rio Ave e Newcastle estava num prédio que tinha desabado com o tremor de terra.

O paradeiro e a condição do avançado estavam por confirmar, apesar de a imprensa turca começar por informar na segunda-feira à noite que o avançado tinha sido encontrado com vida, com ferimentos num pé e perna, e com dificuldades respiratórias.

Já hoje de manhã, a Federação ganesa de futebol informou que o futebolista internacional tinha sido encontrado e resgatado, e que estará sob cuidados médicos.

"Recebemos algumas notícias positivas de que Christian Atsu foi resgatado com sucesso de um edifício que colapsou e que está a receber tratamento", referiu na sua conta no Twitter a federação ganesa.

O tremor de terra ocorreu na madrugada de segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas, uma das quais de pelo menos 7,6.

O balanço provisório aumentou para mais de cinco mil mortos, enquanto decorrem as operações de resgate nos escombros dos edifícios destruídos nos dois países.

O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse hoje que o número de mortos em território turco aumentou para 3.419 e que 20.534 pessoas ficaram feridas, e a Síria confirmou hoje a morte de 1.602 pessoas.

