Em comunicado, o Benfica informou que "chegou a acordo com o Vitória de Guimarães para a transferência, a título definitivo, do futebolista Alfa Semedo", embora sem revelar os contornos do negócio pelo médio, que tinha mais dois anos de ligação aos 'encarnados', até 2023.

Nas últimas duas temporadas, o jogador, de 23 anos, atuou por empréstimo em duas equipas do segundo escalão do futebol inglês, primeiro no Nottingham Forest (2019/20) e depois no Reading (2020/21).

Alfa Semedo chegou ao Benfica em 2014, para integrar a equipa de juniores do clube da Luz, e, depois de uma época de cedência ao Vilafranquense, acabou por rumar ao Moreirense, em 2017. Na época seguinte (2018/19), seria resgatado pelas 'águias', para integrar o plantel principal, então às ordens de Rui Vitória.

Contudo, o médio nunca se conseguiu impor nos 'encarnados', realizando somente 16 jogos (seis como titular) e marcando um golo, antes de ser cedido, a meio da temporada, ao Espanyol. Desde então, não mais voltou a figurar entre as opções dos treinadores benfiquistas.

