Em 2022/23, segundo os dados disponibilizados à Lusa pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), são quatro os nonagenários inscritos no organismo.

No topo desta hierarquia destaca-se Argentino Veríssimo, delegado do Grupo Desportivo Alfarim, com 95 anos.

Além do dirigente do clube de Sesimbra, esta lista conta ainda com delegados e massagistas, alguns ainda em atividade.

José Milagres, de 94 anos, e Adelino Santos, de 92, são dois desses casos, continuando a acompanhar as equipas das camadas jovens de Marítimo (AF Madeira) e Caldas (AF Leiria),

O madeirense 'Txitxo' festeja o aniversário em 07 de janeiro, enquanto o beirão radicado no Oeste "senhor Adelino" celebrou o seu 92.º aniversário no dia 27 de setembro.

Ambos cumprem as suas missões semanalmente, com uma jovialidade que as nove décadas de vida não deixam transparecer, provavelmente rejuvenescidos pelo contacto próximo com as mais jovens gerações de jogadores.

Também Manuel Fróis, de 90, está entre os mais velhos filiados na FPF, apesar de, tal como com Argentino Veríssimo, a sua presença ao Futebol Benfica já não tem a mesma assiduidade.

No entanto, segundo os seus clubes, os dois delegados nonagenários ainda estão disponíveis a acompanhar as equipas dos seus clubes do coração "sempre que é preciso".

Neste ranking constam 13 dirigentes com mais de 85 anos, em vários pontos do país, com filiação na associações regionais ou distritais de Setúbal, três, de Lisboa e Porto, dois cada, e um na Madeira, em Leiria, em Viseu, em Évora, em Aveiro e Santarém.

A longevidade ainda permite a esta dezena manter a sua carolice e ligação aos clubes, como dirigentes, enfermeiros, massagistas ou meros colaboradores.

RYRA // JP

Lusa/Fim