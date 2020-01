Funeral de Paulo Gonçalves realiza-se na sexta-feira Esposende e Gemeses preparam uma grande despedida ao melhor piloto português de motos de todo-o-terreno de todos os tempos. desporto MotoSport desporto/funeral-de-paulo-goncalves-realiza-se-na_5e2754df979f2f128dd947e1





Esposende e Gemeses preparam uma grande despedida ao melhor piloto português de motos de todo-o-terreno de todos os tempos.

Num comunicado do Município de Esposende, foi anunciado que a cidade “cumpre, sexta-feira, dia 24 de janeiro, um Dia de Luto Municipal, pela morte de Paulo Gonçalves, piloto português que perdeu a vida no passado dia 12, após uma queda, na 42.ª edição do Rali Dakar na Arábia Saudita”.

“Foi decretado o luto municipal para sexta-feira, dia em que decorrem as cerimónias fúnebres. O cortejo fúnebre passará, na quinta-feira, cerca das 11h30, pelo centro de Esposende, antes de rumar a Gemeses, onde decorrerão as cerimónias fúnebres” revela o município.

A última homenagem a Paulo Gonçalves decorrerá no trajeto do cortejo fúnebre, prevendo-se a concentração de motos na marginal-sul de Esposende.

À passagem do cortejo fúnebre pela Praça do Município será cumprido um minuto de silêncio, antes de rumar a Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente a partir das 16 horas.

O funeral decorrerá na sexta-feira, pelas 16 horas, na Igreja de Gemeses.