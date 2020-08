Mais uma etapa do campeonato AMA Full Gas Sprint Enduro, mais uma luta entre Kailub Russell e Josh Strang! Desta vez foi no Rock Crusher Farm em Young Harris no estado da Georgia.

Com 4 vitórias em 6 especiais, Kailub Russell ganhou o primeiro dia com 12 segundos de vantagem sobre Josh Strang.

No domingo, o piloto da KTM entrou ao ataque e foi o mais rápido nas 3 primeiras especiais. No entanto, o australiano utilizou toda a sua experiência para vencer todas as restantes especiais e roubar o triunfo a Russell por escassos 3 segundos!

Johnny Girroir subiu ao degrau mais baixo do pódio na classificação geral de sábado, sendo o melhor representante da classe Pro 2. No segundo dia, foi Michael Layne a acompanhar a ter a honra de ir ao pódio final.

No campeonato, Kailub Russell lidera com 21 pontos de avanço sobre Josh Strang e 33 sobre Michael Layne. Na categoria Pro 2, Johnny Girroir comanda a classificação provisória com mais 27 pontos do que Ben Nelko.

Classificação atual do campeonato Full Gas Sprint Enduro após a 3.ª ronda

—

(Foto: Shan Moore)