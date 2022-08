No Estádio Craven Cottage, em Londres, os golos que garantiram o triunfo só surgiram no segundo tempo, o primeiro por intermédio do avançado sérvio Mitrovic, à passagem do minuto 48, e o segundo graças a um autogolo do central Lewis Dunk (55).

Os 'seagulls' ainda encurtaram distâncias, aos 60, com uma grande penalidade convertida pelo argentino Mac Allister, um tento que não evitou o primeiro desaire na Premier League.

Com este triunfo, os 'cottagers', que hoje tiveram o luso João Palhinha no 'onze', sobem, provisoriamente, ao sexto posto, com oito pontos, os mesmos do Leeds (quinto), ficando a dois do Brighton (quarto colocado), Tottenham (terceiro) e Manchester City (segundo), com os últimos dois emblemas ainda com um jogo em atraso.

A prova é liderada pelo Arsenal, com 12 pontos em outros tantos possíveis.

No Estádio St. Mary's, o Chelsea colocoou-se na frente do marcador, face a um remate certeiro de Sterling (23), mas, ainda no primeiro tempo, os 'saints' operaram a reviravolta, com os golos do belga Romeo Lavia (28) e Adam Armstrong (45+1).

Assim, o Southampton 'apanhou' os 'blues' no sétimo posto da tabela e somam ambos sete pontos.

Um golo do costa-marfinense Wilfried Zaha, que falhou os últimos dois jogos por lesão, bastou para o Crystal Palace triunfar por 1-0 no dérbi de Londres ante o Brentford (nono colocado, com seis), um desfecho que deixa os 'eagles' na 13.º posição, com cinco pontos.

Já o duelo entre Leeds United e Everton terminou com um empate a um golo, em Elland Road, onde Anthony Gordon (17 minutos) começou por dar vantagem aos 'toffees', com o colombiano Luís Sinisterra (55), já na segunda parte, a marcar para os locais.

No lado do conjunto de Merseyside, que continua sem vencer e segue no 15.º posto (três pontos), o técnico Frank Lampard não utilizou nenhuma das opções que teve à disposição no banco de suplentes, entre as quais os portugueses Rúben Vinagre e André Gomes.

