Contte, que fez 26 anos na quinta-feira, cumpriu os 182,4 quilómetros entre Viana do Castelo e Fafe em 4:24.05 horas, vingando a fuga e batendo ao sprint o espanhol Andoni López (Euskaltel-Euskadi) e o português Rafael Reis (Sabgal-Anicolor), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Os homens da geral chegaram mais de 10 minutos depois, sem alterações na classificação geral, que continua a ser liderada por Eulálio, com 21 segundos de vantagem sobre o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), vencedor de 2023 e segundo, e 55 sobre o espanhol Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), terceiro colocado.

No sábado, a nona e penúltima etapa da Volta a Portugal liga a Maia ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, em 170,8 quilómetros, com a subida final e a Serra do Marão, ao quilómetro 94, como principais dificuldades de um dia decisivo para as contas finais.

