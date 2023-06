Fu Yu, de 44 anos, 29.ª do ranking mundial, não conseguiu superar a monegasca Xiaoxin Yang, 35 anos e 18.ª da hierarquia, tendo perdido por 4-0, pelos parciais de 12-10, 11-4, 11-7 e 11-2.

A mesatenista lusa até começou muito bem o encontro e esteve a liderar o primeiro set por 8-6 e 10-9, contudo acabaria traída pelas bolas curtas, geralmente na rede na resposta ao serviço da adversária, perdendo o primeiro parcial por 12-10.

A portuguesa nunca se encontrou no segundo set, que perdeu por 11-4, e iniciou o terceiro com vantagem de 2-0, contudo o perfil do encontro manteve-se, com ascendência da monegasca, que deu a volta para fechar em 11-7.

A perder por 3-0 ante uma rival em teoria superior, o quarto set já não teve história, como o comprova o 11-2 ante a colega de equipa na Polónia e 'carrasca' de Shao Jieni na final dos Jogos do Mediterrâneo.

Horas antes, Marcos Freitas, 60.º, afastou o terceiro jogador neste torneio com melhor ranking, o esloveno Darko Jorgic, 14.º, por 4-2, pelos parciais de 11-9, 11-7, 11-9, 8-11, 11-13 e 11-4.

Na meia-final, vai encontrar o jovem prodígio francês Alexis Lebrun (18.º), de somente 19 anos, e que afastou o campeão da Europa, nono do mundo e primeiro cabeça de série, o alemão Dang Qiu.

Além do ouro de Fu Yu em Minsk2019, Portugal tem ainda um ouro e um bronze por equipas masculinas, respetivamente em Baku2015 e na Bielorrússia.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, além de outros dois 'metais' já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

