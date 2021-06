Depois da violenta queda sofrida em 2019, no Critério do Dauphiné, Froome, de 36 anos, nunca mais voltou a mostrar a sua melhor forma e deixou agora de apontar à camisola amarela em Paris.

"Estou muito concentrado em voltar ao meu nível anterior e em dar passos nessa direção, mas não me refiro a estar num nível para ganhar o Tour em poucas semanas", referiu o britânico, antes do início da quinta etapa do Dauphiné.

Desde que se mudou esta temporada para a equipa israelita, Froome tem estado sempre longe dos lugares de destaque nas corridas em que participou e apenas conseguiu um top-50, ao terminar na 47.ª posição a Volta aos Emirados Árabes Unidos.

"Sei de onde venho, há um ano estava numa corrida em que nem podia caminhar corretamente. Estar aqui no Dauphiné, caminhar corretamente e sem problemas e estar na corrida já é um grande progresso. Há pessoas que não veem o que está para trás", referiu.

Para já, a presença de Froome no Tour, que se disputa de 26 de junho a 18 de julho, ainda não foi confirmada pela Israel Start Up.

