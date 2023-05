O atual número dois português e 225.º do ranking ATP surpreendeu o belga de 23 anos, 21.º cabeça de série do 'qualifying', impondo-se em uma hora e 22 minutos.

'Kiko', de 28 anos, conseguiu uma grande vitória diante do 131.º tenista mundial e vai agora discutir o acesso ao quadro principal do segundo Grand Slam da época com o italiano Giulio Zeppieri (129.º), que hoje derrotou o 'carrasco' de João Sousa, o argentino Santiago Rodríguez Taverna, por 6-3 e 6-4.

Esta é a terceira vez que Frederico Silva disputa a fase de qualificação de Roland Garros, tendo chegado à terceira e última ronda em 2020 e sido afastado à primeira no ano seguinte.

Esta temporada, o tenista das Caldas da Rainha perdeu na primeira ronda da fase de qualificação do Open da Austrália, primeiro 'major' do ano.

O número dois nacional só por uma vez disputou o quadro principal de um Grand Slam, na Austrália, em 2021.

AMG // MO

Lusa/Fim