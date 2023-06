Frederico Silva, 230.º classificado do ranking mundial, impôs-se a Renzo Olivo, que ocupa a 261.ª posição na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3 e 6-2, após uma hora e 40 minutos de confronto no 'court' em terra batida.

O tenista português, de 28 anos, atingiu pela primeira vez em 2023 as meias-finais de um torneio do circuito secundário, nas quais vai defrontar o indiano Sumit Nagal, número 254 do mundo, que hoje bateu o ucraniano Oleksii Krutykh, 185.º colocado do ranking, por 6-1, 1-6 e 6-4.

