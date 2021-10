O atual 205.º colocado da hierarquia mundial entrou no encontro a 'todo o gás', ao quebrar o serviço logo primeiro jogo do adversário transalpino (151º), que viria a responder quando perdia por 3-5, mas insuficiente para levar a melhor num primeiro parcial vitorioso para o luso.

O 'set' seguinte foi o mais disputado, com um 'break' para cada lado, e só foi decidido no 'tie-break', no qual Gaio se apresentou mais forte, confirmando, depois, a reviravolta no marcador no terceiro e decisivo parcial.

Antes, o compatriota João Sousa, 173.º do mundo, venceu o francês Hugo Grenier, 184.º, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 12 minutos, garantindo a presença na segunda ronda, na qual vai defrontar o francês Kenny de Schepper, 564.º.

