'Kikas' obteve 8,03 pontos nas duas melhores ondas (4,63 e 3,40), em 20 possíveis, atrás do australiano Jack Robinson, com 9,17 pontos (5,67 e 3,50), atual líder do ranking, e do havaiano Barron Mamiya, com 9,10 pontos (4,67 e 4,43).

A terceira etapa do circuito mundial começou hoje na Praia de Supertubos, depois de três dias de espera pelas melhores condições, e prevê-se competição durante todo o dia.

Nota para Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, que competiu na primeira bateria do dia e também foi relegado para a repescagem, pontuando 5,10, contra os 11,10 do australiano Ethan Ewing e os 8,67 do costa-riquenho Carlos Muñoz.

O francês Maxime Huscenot (4,40), o havaiano Ezekiel Lau (9,30) e o brasileiro Caio Ibelli (7,60) também ficaram no último posto das respetivas baterias (segunda, terceira e quarta, respetivamente) e também vão lutar pela continuidade na prova na ronda de eliminação.

O período de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial, em Peniche, começou na quarta-feira (08 de março) e decorre até 16 de março, com a presença dos portugueses Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.

