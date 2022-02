Diante do surfista que está a fazer a primeira prova no circuito mundial desde 2014, 'Kikas' obteve um total de 7,43 pontos (3,43 e 4,00), contra os 12,37 (6,77 e 5,60) do adversário.

A segundo etapa do circuito vai disputar-se igualmente no Havai, seguindo-se a terceira em Portugal, na Praia de Supertubos, em março, após 11 edições disputadas em outubro, desde 2009, uma vez que o circuito de 2020 foi cancelado devido à pandemia de covid-19 e a etapa de 2021 adiada.

Aos 30 anos, o surfista português cumpre a sua quinta temporada no circuito mundial de surf, após ter terminado a época de 2021 no 10.º lugar, superando a melhor classificação de um português na competição, que já estava na sua posse desde 2017, quando, no seu ano de estreia, terminou no 14.º posto.

AJC (JP) // AMG

Lusa/Fim