Na sétima bateria dos oitavos de final, 'Kikas' fez 10,17 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,50 e 4,67), sendo superado pelo francês Marco Mignot, com 12,23 (6,40 e 5,83), e despedindo-se do Rio de Janeiro.

Ainda assim, ao ter alcançado esta fase do Saquarema Pro, o tricampeão português (2013, 2015 e 2020) cumpriu o objetivo de voltar a competir na elite mundial (Championship Tour), que já disputou em 2017, 2018, 2021 e 2022.

À entrada para o evento no Brasil, o sexto e último das Challenger Series (CS), após a recente prova na Ericeira (Portugal), 'Kikas' seguia no terceiro lugar do ranking e, com os pontos acumulados na etapa brasileira, já tem lugar reservado entre os melhores do mundo na próxima época.

No quadro feminino, que hoje não competiu, a portuguesa Francisca Veselko, atual campeã mundial júnior, é a última atleta lusa em prova, após as eliminações de Carolina Mendes, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins.

Na segunda bateria dos oitavos de final, Veselko vai defrontar a francesa Vahine Fierro.

DN // MO

Lusa/Fim