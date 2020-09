Fred Rocha, EnduroGP França: “Adorei a prova”

Frederico Rocha falou com o Offroad Moto sobre a forma como correu a sua estreia no EnduroGP na localidade francesa de Requista no passado fim-de-semana. The post Fred Rocha, EnduroGP França: “Adorei a prova” first appeared on Offroadmoto.