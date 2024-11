O antigo médio da seleção inglesa assinou um contrato de dois anos e meio com os 'Sky Blues' e estrear-se-á já no próximo sábado frente ao Cardiff City. O Coventry informou também que Frank Lampard irá trabalhar com Joe Edwards e Chris Jones, "com quem trabalhou bastante anteriormente".

A antiga equipa do atual avançado sueco do Sporting Viktor Gyökeres tem oito derrotas em 17 jogos nesta temporada e situa-se a apenas dois pontos de distância dos lugares de despromoção.

A lenda do Chelsea e da seleção inglesa iniciou a sua carreira de treinador ao comando do Derby County, na temporada 2018/19, alcançando a sexta posição do Championship, de acesso aos play-offs de subida à primeira divisão do futebol inglês, nos quais perdeu na final com o Aston Villa, após ter vencido o Leeds United na semifinal.

Após a boa época no Derby County, Frank Lampard foi treinar o Chelsea em 2019, equipa na qual havia passado 13 épocas enquanto jogador. Após ser despedido em 2021, foi treinar o Everton, salvando a equipa da despromoção na temporada 2021/22. Voltou ao Chelsea em 2022/23 para um breve período enquanto treinador interino.

"A sua experiência no Chelsea e no Everton garantirão que ele trará ao nosso plantel o entendimento necessário daquilo que é preciso para suceder ao mais alto nível, que é o que o clube pretende alcançar", disse o presidente do Coventry City, Doug King.

