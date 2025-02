Chamada pela primeira vez ao seio da seleção principal, a defesa do Torreense é a grande novidade na lista de 26 jogadoras convocadas por Francisco Neto para o arranque do Grupo 3 da Liga das Nações A de 2025, um espaço de excelência que não pretende voltar a abandonar.

"Serão dois jogos de máxima exigência e só um Portugal ao mais alto nível conseguirá competir neste nível. Voltámos a estar em espaço de Liga A e queremos manter-nos nesse espaço", assinalou o treinador, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal prepara o regresso à primeira divisão europeia feminina e a estreia não poderia ser mais desafiadora, ao receber a Inglaterra, campeã europeia em título, em 21 de fevereiro, em Portimão, cinco dias antes de defrontar a Bélgica, em 26, em Heverlee.

"Sabemos que é difícil. Temos no nosso grupo o campeão europeu e o campeão mundial, o que vai obrigar a elevarmo-nos para um patamar de grande exigência e competitividade. Iremos começar com uma Inglaterra altamente dominante, que gosta de ter bola, com um nível competitivo elevado", assinalou Francisco Neto.

Se a equipa inglesa não deverá surpreender, o selecionador admitiu que a Bélgica pode ser uma incógnita, uma vez que substituiu o treinador em janeiro, com Elísabet Gunnarsdottir a ocupar o lugar de Ives Serneels, que esteve mais de uma década em funções.

A surpresa de Francisco Neto na convocatória hoje divulgada chama-se Bárbara Lopes, que tem feito "uma época muito positiva ao serviço do Torreense" e o técnico sentiu que "era o momento" de chamar a defesa ao convívio da seleção principal, após um percurso pelos escalões de formação.

Além das belgas -- que se perfilam como as principais adversárias da equipa lusa na luta pela manutenção no escalão principal -- e das inglesas, o Grupo 3 integra também a Espanha, atual campeã mundial e vencedora da única edição da Liga das Nações, no ano passado.

"Quando estamos num grupo com a campeã europeia e mundial, com pouco tempo de recuperação, a nossa preocupação é recuperar ao máximo para o jogo seguinte", notou o treinador da equipa das 'quinas', que defrontará a Espanha em 04 de abril, em Paços de Ferreira.

Francisco Neto advertiu que "é impossível dissociar" a participação na Liga das Nações com a presença no Europeu de 2025, cuja fase final se realiza na Suíça e na qual Portugal reencontrará espanholas e belgas no Grupo B, que integra também a Itália.

"O que queremos é que seja um Portugal em crescimento constante nestes seis meses para que possa apresentar a sua melhor versão no Campeonato da Europa", afirmou Francisco Neto, cada vez mais seguro do "reconhecimento internacional" da futebolista portuguesa.

Lista de convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Rute Costa (Benfica).

- Defesas: Joana Marchão (Servette, Sui), Ana Seiça (Tigres, Mex), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica), Lúcia Alves (Benfica), Ana Borges (Sporting), Ana Rute (Sporting de Braga) e Bárbara Lopes (Torreense).

- Médios: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Tatiana Pinto (Atlético de Madrid, Esp), Francisca Nazareth (FC Barcelona, Esp), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga) e Beatriz Fonseca (Sporting).

- Avançadas: Jéssica Silva (Gotham, EUA), Diana Silva (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Tigres, Mex), Carolina Mendes (Racing Power), Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex) e Telma Encarnação (Sporting).

RPC // MO

Lusa/fim