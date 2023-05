Na fase de qualificação, que se prolongou de 16 de setembro de 2021 a 22 de fevereiro de 2023, num total de 13 jogos, Francisco Neto utilizou 28 jogadoras e será, provavelmente, desse lote que sairão as eleitas para a fase final do Mundial2023.

As escolhas de Francisco Neto, que na semana passada renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) até 2027, vão ser anunciadas pelas 17:00, numa conferência de imprensa marcada para a nova sede do patrocinador da Liga feminina, no Edifício Monumental, na Praça do Saldanha, em Lisboa.

A formação as 'quinas' qualificou-se em 22 de fevereiro, ao bater os Camarões por 2-1, em Hamilton, na Nova Zelândia, na final do Grupo A do play-off Intercontinental, num triunfo selado de penálti por Carole Costa, aos 90+4 minutos.

No Mundial2023, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), em Dunedin, o Vietname (27), em Hamilton, e os detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), em Auckland.

O Mundial decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, e, antes da partida, em 10 de julho, a seleção das 'quinas' defronta a Ucrânia, no dia 07 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto.

PFO // JP

Lusa/Fim