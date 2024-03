"Quero criar um impacto na equipa, no sentido de mostrar que tenho valor para aqui estar, ajudar a equipa, sabendo que é um grupo com muita qualidade. É um grupo muito forte e é preciso ter muito valor, muita qualidade", começou por dizer o extremo, aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Estreante absoluto em convocatórias 'AA', Francisco Conceição revelou a mensagem do pai Sérgio Conceição, treinador do FC Porto: "Disse-me para aproveitar a oportunidade, porque ele sabe bem o que é estar aqui. Para eu ser igual a mim próprio, aproveitar e desfrutar ao máximo, porque sabemos que é um sonho de criança estar neste patamar".

O jovem, de 21 anos, é um dos 32 convocados do selecionador Roberto Martínez para os encontros de preparação para o Euro2024, diante da Suécia, em Guimarães, na quinta-feira, e Eslovénia, no dia 26, em Liubliana.

"Há sempre aquele nervoso, que é normal. É o momento mais alto de um jogador de futebol e é normal chegar aqui e não estar completamente à vontade, mas irá rapidamente passar", declarou, acrescentado que a ideia passa por "complicar as contas do mister no final".

A chamada de Galeno à seleção brasileira foi tema de conversa na conferência de imprensa, mas Francisco Conceição apenas desejou "a melhor das sortes" ao companheiro de equipa no FC Porto, que esteve na pré-convocatória de Roberto Martínez.

"Era um sonho que ele tinha de representar a seleção do Brasil. Se achou que era o melhor para ele, que era isso que queria fazer, só desejo a melhor das sortes. Que consiga ter muito sucesso pela seleção dele", terminou.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

