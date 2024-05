Os três jogadores foram eleitos, em detrimento de Raphaël Guerreiro, Matheus Nunes ou Toti Gomes.

De resto, Martínez não apresentou mais novidades na lista, que inclui três guarda-redes, nove defesas, incluindo quatro laterais e cinco centrais, sete médios e também sete avançados, todos já utilizados pelo treinador espanhol.

Cristiano Ronaldo, primeiro num seu sexto Europeu (desde 2004) e recordista de jogos (25), golos (14) e vitórias (12) em fases finais, e Pepe, de 41 anos, que concorre para ser o mais velho de sempre a ser utilizado, lideram a equipa.

Nos eleitos, estão os restantes consagrados, como Bernardo Silva e Bruno Fernandes, enquanto Pedro Gonçalves, Ricardo Horta, Francisco Trincão, Bruma ou Jota Silva ficaram de fora.

Martínez escolheu Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá para a baliza, e os laterais João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Nélson Semedo e os centrais Rúben Dias, António Silva, Pepe, Gonçalo Inácio e o polivalente Danilo Pereira.

No meio-campo, as opções são Palhinha, João Neves, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otávio e Vitinha, enquanto no ataque estarão Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão, Diogo Jota, Francisco Conceição e Pedro Neto.

A lista de Martínez inclui apenas quatro campeões da Europa de 2016, mais precisamente Cristiano Ronaldo (quinto Europeu, desde 2004), Rui Patrício e Pepe (ambos no quarto, desde 2008) e Danilo Pereira (terceiro, desde 2016).

Em relação ao Euro2020, realizado em 2021, são 14 os repetentes, os quatro campeões e ainda Nélson Semedo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Diogo Jota, João Félix e Diogo Dalot, que substituiu João Cancelo, excluído devido a um teste positivo à covid-19.

Antes do Euro2004, a formação das 'quinas' ainda realiza três particulares em junho, todos em solo luso, frente a Finlândia (04, no Estádio José Alvalade), Croácia (08, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11, em Aveiro).

Na fase final, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho, Portugal está integrado no Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

A seleção lusa vai marcar presença na fase final de um Europeu pela nona vez, depois de ter sido campeão em 2016, finalista vencido em 2004, terceiro em 1984, 2000 e 2012, eliminado nos 'quartos' em 1996 e 2008 e nos 'oitavos' em 2020.

