Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, os 'dragões' detalharam que vão receber sete milhões de euros (ME) fixos pela cedência do extremo, aos quais se podem juntar mais três ME em variáveis, caso os 'bianconeri' se qualifiquem para a edição 2025/26 da Liga dos Campeões.

"A Juventus não detém direito de opção de compra, pelo que o jogador regressará ao FC Porto no fim do empréstimo. O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% sobre o valor total", explicaram.

Francisco Conceição, de 21 anos, será o 10.º português a representar a Juventus, recordista de títulos de campeão em Itália (36) e atual líder isolado da Serie A, com seis pontos, em duas jornadas, juntando-se no atual plantel ao defesa central Tiago Djaló, contratado em janeiro aos franceses do Lille.

Filho de Sérgio Conceição, ex-treinador 'azul e branco', o extremo estava a cumprir a segunda passagem pelo FC Porto, ao qual tinha voltado no verão passado por empréstimo dos neerlandeses do Ajax para somar oito golos e seis assistências em 43 jogos, convencendo os 'dragões' a exercerem uma opção de compra de 10,5 ME, verba superior aos cinco ME investidos pelo clube de Amesterdão dois anos antes na sua aquisição definitiva.

Francisco Conceição integrou os trabalhos de pré-época do conjunto orientado por Vítor Bruno em finais de julho, após alinhar pela seleção de Portugal na fase final do Campeonato da Europa, na Alemanha, mas esteve lesionado durante cerca de três semanas e falhou os primeiros quatro jogos oficiais em 2024/25.

Vencedor de um campeonato e duas Taças de Portugal, o extremo está vinculado ao FC Porto por cinco temporadas, até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 45 ME, sendo que essa renovação foi oficializada em 23 de abril, a quatro dias das eleições mais concorridas da história do clube, nas quais o atual presidente André Villas-Boas destronou Pinto da Costa, líder há 42 anos e 15 mandatos.

Francisco Conceição é a nona saída dos 'dragões' na janela de transferências de verão, e terceira no ataque, que também ficou sem o iraniano Mehdi Taremi, reforço do campeão italiano Inter Milão a custo zero, e o brasileiro Evanilson, adquirido pelos ingleses do Bournemouth por 37 ME fixos, mais 10 ME em variáveis.

