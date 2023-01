Francisco Cabral e João Sousa eliminados nos pares do Open da Austrália

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e João Sousa foram hoje eliminados na primeira ronda do torneio de pares do Open da Austrália, ao perderem com o sérvio Nikola Cacic e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi em três 'sets'.