A marca foi conseguida pelo atleta do Benfica no decorrer das provas de preparação organizadas pela Associação de Atletismo de Lisboa, que decorreram no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Belo já tinha desde dezembro mínimos para os Europeus que vão decorrer em março em Torun, Polónia.

Na segunda posição, Tsanko Arnaudov, do Benfica, conseguiu a marca de 19,47 metros e em terceiro lugar ficou Otoniel Badjana, do mesmo clube, com 16,42 metros.

Em femininos, Jessica Inchude, do Sporting, voltou a mostrar o seu bom momento de forma, alcançando os 17,75 metros no lançamento do peso, derrotando Francislaine Serra, do Sporting de Braga, que conseguiu lançar a 17,06 metros.

Quem prescindiu de vir a Lisboa foi a sportinguista Auriol Dongmo, campeã nacional e líder mundial da especialidade nesta época de inverno.

Os concursos de lançamento do peso de hoje incluem-se num conjunto de provas a realizar nos próximos dias, nomeadamente com o objetivo de permitir que mais atletas consigam mínimos para os Europeus.

Na sexta-feira, realizar-se-ão provas de salto em altura, também no CAR do Jamor.

FB // NFO

Lusa/fim