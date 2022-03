Depois do ouro de Auriol Dongmo no peso feminino e da prata de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto masculino, Belo deverá ser o único português numa final no segundo dia.

Numa prova em que o norte-americano Ryan Crouser surge como grande favorito, Francisco Belo entrará na Arena Belgrado às 19:25 locais (18:25 em Lisboa) e precisará de um lançamento perto do seu recorde pessoal, de 21,28 metros, para conseguir um lugar de destaque.

O primeiro português em pista será Carlos Nascimento, que disputa às 11:06 locais a quarta série das eliminatórias dos 60 metros, procurando a qualificação para as semifinais, reservadas aos três primeiros de cada 'heat' e os três restantes melhores tempos.

Caso se qualifique, Carlos Nascimento disputa as semifinais às 18:40 locais, com a final marcada para as 21:20.

Isaac Nader vai fazer a estreia em Mundiais de pista coberta às 12:31 locais, na terceira eliminatória dos 1.500 metros, com a qualificação para a final reservada para os dois primeiros de cada série, mais os quatro melhores tempos.

- Sábado, 19 mar:

11:06 (10:06) 60 metros masculinos (eliminatórias) Carlos Nascimento

12:31 (11:31) 1.500 metros masculinos (eliminatórias) Isaac Nader

18:40 (17:40) 60 metros masculinos (meia-final) Carlos Nascimento (+)

19:25 (18:25) Lançamento do peso masculino (final) Francisco Belo

21:20 (20:20) 60 metros masculinos (final) Carlos Nascimento (+)

