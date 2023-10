A atleta, de 20 anos, conquistou o título ao qualificar-se para as meias-finais do evento, superando a sua adversária na disputa do troféu máximo do surf português, Gabriela Dinis.

Este é o segundo título nacional para a surfista da praia de Carcavelos, depois de ter celebrado o mesmo feito em 2021.

"Ambos os títulos nacionais que ganhei são incríveis e super especiais, cada um à sua maneira. Este agora acaba por ser mais especial, porque está aqui a minha mãe, o meu tio e o meu irmão. Está aqui a minha família a apoiar-me, o que não posso ter durante o ano, porque estou sempre fora e é muito difícil", disse no final Francisca Veselko.

A surfista referiu que as condições do mar estavam ao seu gosto, mas isso não facilitou a sua prova.

"Gosto deste tipo de mar, mas foi um heat desafiante e foi até aos últimos segundos. Levei com muitos 'sets' na cabeça, mas é para isso que nós treinamos e estamos preparados mentalmente e fisicamente para passar por estes desafios e conseguir enfrentá-los da melhor maneira", acrescentou.

Enquanto o título feminino ficou já decidido a um dia do final, o masculino vai ser decidido no domingo, último dia de provas, entre o líder do ranking, Joaquim Chaves, e o atual campeão nacional, Guilherme Ribeiro.

VR // VR

Lusa/fim