Justine Dupont, que fazia par com o jovem surfista de ondas gigantes português Tony Laureano, caiu logo na primeira onda da primeira bateria do dia, tendo ficado com o pé direito preso no fixador de pés da prancha.

A atleta gaulesa foi imediatamente retirada da água e seguiu para o hospital para receber assistência médica, e a agência Lusa confirmou junto de fonte oficial da organização que Dupont partiu o pé direito.

O Challenge da Nazaré é uma das provas do circuito de ondas gigantes da WSL, e a prova está a atrair muitos espetadores, de várias nacionalidades, à Praia do Norte.

Eric Cantona, antigo futebolista francês, e uma das lendas do Manchester United, que mora em Lisboa, é uma das caras conhecidas entre a assistência, que está a vibrar com o espetáculo de ondas gigantes proporcionado pelo Canhão da Nazaré.

DN // PFO

Lusa/Fim