Warren Barguil cumpriu os 190 quilómetros do percurso em 4:57.49 horas, a uma média de 38,279 km/h, e depois de resistir aos ataques do suíço Marc Hirschi (UAE Emirates) e do francês Pierre Latour (TotalEnergies), na subida ao Alto Ibarra, impôs-se na meta ao sprint ao grupo de fugitivos.

O trepador da Arkéa-Samsic é o terceiro francês a vencer o Grande Prémio Miguel Indurain, depois de Jonathan Hivert (2019) e Roland Leclerc (1991), e sucede ao espanhol Alejandro Valverde, vencedor em 2021.

Este é o segundo sucesso do ano do ciclista bretão, depois da sua vitória numa etapa do Tirreno-Adriático, em 11 de março, em Fermo, na Itália, prova que teve como vencedor o esloveno Tadej Pogacar.

Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) foi o melhor português em prova ao terminar no 23.º posto, a 25 segundos do vencedor, seguido por Nélson Oliveira (Movistar), na 36.ª posição, a 46 segundos, e Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor), na 55.ª, a 3.39 minutos.

