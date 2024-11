De acordo com o responsável, o número "corresponde a um dispositivo reforçado" e "pouco habitual" para um jogo de caráter internacional, mas tendo em conta que se trata de um encontro classificado como de "alto risco".

Nuñez lembrou o contexto geopolítico "muito tenso", uma semana depois dos confrontos em Amesterdão, por ocasião do jogo entre Ajax e do Maccabi Telavive, que mereceram condenações de vários quadrantes internacionais.

"Não toleraremos quaisquer excessos e perturbações da ordem pública", adiantou o autarca da polícia.

O objetivo do elevado dispositivo de autoridade é contar com elementos de segurança ao redor do estádio e dentro, bem como nos transportes públicos da cidade, numa ação que contará também com uma unidade de elite junto da seleção israelita.

