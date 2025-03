Os 'bleus' precisam 'apenas' de vencer a Escócia na última jornada, no próximo sábado, em Paris, para festejarem o seu primeiro título desde 2022 e o sétimo desde o ano 2000, ano em que o torneio passou a envolver seis seleções.

Ao mesmo tempo, as esperanças irlandesas de alcançar um 'Grand Slam' foram destruídas na quarta jornada do torneio pelo segundo ano consecutivo. Pior do que isso, o inédito 'tri' em 142 anos de história da competição também passou a ser uma miragem.

Por outro lado, com o resultado de hoje, a Inglaterra também 'reentra' nas contas do título, desde que não seja surpreendida pela Itália, em casa, no domingo.

Só que os ingleses precisam que a França não faça qualquer ponto na última jornada e ainda de somar ponto de bónus, tanto no domingo como na última jornada, na visita ao País de Gales, para além de recuperarem de uma desvantagem que, neste momento, é de 109 pontos no 'goal average'.

O segundo maior triunfo de sempre da França em território irlandês ganha ainda mais relevo tendo em conta que a equipa orientada por Fabien Galthié jogou os últimos 50 minutos privada do melhor jogador do Mundo em 2021, Antoine Dupont.

O capitão sofreu uma lesão no joelho direito que deixou os franceses "zangados", nas palavras do selecionador, Fabien Galthié, mas também uniu a equipa ao intervalo.

"Ninguém nos ofereceu nada, fomos nós que conquistámos tudo. Ao intervalo havia uma boa sensação no nosso balneário, uma mistura de verdadeira ambição e zanga", revelou o técnico francês.

É que o marcador só 'disparou' na segunda parte, apesar de os gauleses já liderarem por 8-6 ao intervalo, com um ensaio de Louis Bielle-Biarrey (20 minutos) e uma penalidade de Thomas Ramos (35).

Paul Boudehent (46) aumentou a vantagem, Bielle-Biarrey (49) 'bisou', Oscar Jegou (58) e Damian Penaud (74) também cruzaram a linha de meta. Três penalidades (35, 55, 67) e quatro transformações (46, 50, 59, 74) de Ramos fizeram o resto.

No outro encontro de hoje, a Escócia 'sobreviveu' a uma recuperação tardia do País de Gales, em Edimburgo, e venceu por 35-29 para isolar-se, à condição, no terceiro lugar.

Mas os dois pontos de bónus conquistados pelo País de Gales, um defensivo (derrota por sete ou menos pontos de diferença) e um ofensivo (quatro ensaios) alimentam a esperança dos galeses de devolverem a 'colher de pau' à Itália, na última jornada, quando recebem a Inglaterra e os 'azzurri' medem forças com a Irlanda, em Roma.

A uma jornada do fim, e quando ainda falta disputar o Inglaterra-Itália, da quarta jornada, no domingo, a França lidera o torneio das Seis Nações com 16 pontos, seguida por Irlanda (14), Escócia (11), Inglaterra (10), Itália (quatro) e País de Gales (três).

