Até à quarta-feira passada, dia 27 de dezembro, a FPF registou o novo máximo de praticantes federados, um número que o organismo assegura que vai ainda crescer ao longo da presente temporada, pela inscrição de atletas de futebol de praia.

A estes números vão ainda acrescer os praticantes de recreação e lazer, que no último verão eram pouco mais de sete mil (7.122), sendo que estes registos são apenas atualizados no fim de cada época desportiva, explicou à Lusa fonte federativa.

Atualmente, a FPF detém 202.120 atletas masculinos federados e 16.366 femininos, sendo o futebol a modalidade dominadora, com 179.518 inscritos, seguido do futsal (38.913) e do walking football (55).

As associações de Porto, Lisboa e Braga são as estruturas regionais com mais atletas inscritos, enquanto, por idades, os seniores são os mais numerosos (40.565) seguidos dos sub-13 (33.525).

O plano transversal de desenvolvimento da modalidade da FPF 'Futebol2030' aponta, entre outros objetivos, aos 400 mil federados.

