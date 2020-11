O encontro da Liga das Nações entre Portugal e França, que vai decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa, assinala o início da campanha, que tem como objetivo "mobilizar o mundo do futebol a retribuir, neste momento difícil, aos que sempre apoiaram os jogadores e jogadoras, as seleções e as equipas".

Em Portugal, todos os fundos angariados vão reverter a favor da Cruz Vermelha Portuguesa e da Rede de Emergência Alimentar.

A campanha conta com o apoio da FIFA e será adotada por federações de futebol de outros países, com a italiana e a israelita a serem as próximas a juntarem-se à causa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.305.039 mortos resultantes de mais de 53,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

