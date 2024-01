O aumento do seguro desportivo tem 'pesado' nos clubes não profissionais, que aqui terão uma verba que será distribuída pelas 22 associações distritais de futebol.

A medida foi aprovada em assembleia geral da federação, em outubro de 2023.

Na prática, as associações distritais vão distribuir as verbas recebidas pelos clubes de acordo com o número de federados, nos escalões etários compreendidos entre sub-7 e sub-19.

