Com o objetivo de chegar aos 300 mil praticantes até ao fim do ano -- atualmente são cerca de 228 mil --, a FPF propõe apoiar clubes na criação de melhores condições, mas também na qualificação de recursos humanos e na transformação digital da estrutura organizativa.

De acordo com a FPF, este fundo vai ter uma parte de apoio determinada em orçamento participativo, a distribuir por um máximo de 25 projetos, para um valor máximo de 50 mil euros para cada.

"Os clubes podem candidatar-se através de projetos que tenham como objetivo o aumento do número de praticantes, designadamente com uma aposta clara no crescimento de atletas do sexo feminino", destaca a FPF, acrescentando que o praxo de candidaturas termina no dia 29 de fevereiro.

A direção da FPF vai selecionar um máximo de 25 projetos, após análise por auditores externos, seguindo-se uma votação 'online' por sócios federativos e clubes, que terá preponderância de 40%, ficando os restantes 60% entregues a um júri designado pela FPF.

JP // AJO

Lusa/Fim