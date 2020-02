Fórmula E, Mark Preston: “Temos um bom ‘package’ e dois dos melhores pilotos do plantel” Quarta prova da temporada 2019-20 da Fórmula E, a jornada corrida no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, traduziu-se, uma vez mais, num evento repleto de reviravoltas. Ao volante do DS E-Tense FE20 da DS Techetah, António Félix da Costa e Jean-Eric Vergne deram aos muitos espetadores duas boas recuperações. Alcançado, de novo, um desporto AutoSport desporto/formula-e-mark-preston-temos-um-bom-package-e_5e497cd740d8a912bc643557





Quarta prova da temporada 2019-20 da Fórmula E, a jornada corrida no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, traduziu-se, uma vez mais, num evento repleto de reviravoltas. Ao volante do DS E-Tense FE20 da DS Techetah, António Félix da Costa e Jean-Eric Vergne deram aos muitos espetadores duas boas recuperações. Alcançado, de novo, um segundo lugar aquando do baixar da bandeira axadrezada, depois do conseguido em Santiago do Chile, o piloto português ascendeu ao terceiro lugar na classificação provisória de pilotos.

Quanto ao bicampeão Jean-Éric Vergne, registou um 4º lugar, o seu melhor resultado desde o início da presente temporada.

“Este novo 2º lugar do António e o 4º lugar do JEV representam uma excelente performance para a equipa”, comentou Xavier Mestelan Pinon, Diretor da DS Performance. “Os 30 pontos somados pelos nossos dois pilotos colocaram-nos, claramente, no jogo da luta pelos dois títulos! O nosso carro funcionou perfeitamente, o que é muito promissor para o resto do campeonato. Agora temos que trabalhar nas qualificações e, então, as vitórias não nos poderão mais escapar!”

É verdade que as duas unidades da DS Techetah arrancaram para a corrida apenas do 8º e 9º lugares da grelha. Mas tal como acontecera na Arábia Saudita e no Chile, aquando das primeiras corridas do ano, os monolugares alimentados pela cadeia de tração da DS Performance foram muito rápidos e eficientes na corrida.

“Foi um dia muito positivo”, afirmava um sorridente António Félix da Costa enquanto subia ao pódio. “Ainda temos que nos concentrar nas qualificações porque temos um ótimo carro, mas ainda não conseguimos maximizar tudo. É bom alcançar o segundo pódio consecutivo, mas tive a minha vida dificultada ao sair do 9º lugar da grelha. A corrida foi divertida e a equipa fez um ótimo trabalho nos bastidores em termos de gestão da energia. Estou muito feliz com a nossa relação. É só o começo, mas sinto-me cada vez melhor na equipa e mal posso esperar pela próxima corrida.”

Oitavo na grelha de partida, Jean-Éric Vergne não ficou longe de subir ao pódio, garantindo um 4º lugar muito importante em termos de campeonato. “Foi um bom dia para a equipa, pois fomos quem somou mais pontos hoje de todo o plantel. Portanto, o resultado é bastante satisfatório, mas iremos continuar a avançar e a trabalhar muito para melhorar a nossa posição no campeonato.”

Diretor de Equipa da DS Techeetah, Mark Preston também se mostrou satisfeito com o resultado, sublinhando a mensagem de que “Tanto os pilotos como a equipa fizeram um trabalho notável neste fim de semana. Ainda temos que trabalhar em alguns pontos para dar ao António e ao JEV monolugares ainda melhores, mas, no geral, temos um bom ‘package’ e dois dos melhores pilotos do plantel. Alcançámos aqui uma excelente pontuação mas precisamos de continuar nesse caminho. Vamos esperar que Marraquexe nos permita conquistar a nossa primeira vitória na temporada!”

Será, assim, em Marrocos, naquele que é o único encontro do continente africano, que o Campeonato FIA de Fórmula E terá o seu próximo encontro, a 29 de fevereiro.