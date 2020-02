Formula E: Filipe Albuquerque piloto de desenvolvimento e testes da DS Techeetah Filipe Albuquerque vair ser piloto de desenvolvimento e de testes da DS Techeetah – Formula E Team, a equipa bi-campeã de Formula E e que este ano conta com António Félix da Costa como piloto oficial. Desta forma Albuquerque vai estar já no próximo dia 1 de março em Marraquexe onde vai decorrer o seu desporto AutoSport desporto/formula-e-filipe-albuquerque-piloto-de_5e4ee138979f2f128de7903c





Filipe Albuquerque vair ser piloto de desenvolvimento e de testes da DS Techeetah – Formula E Team, a equipa bi-campeã de Formula E e que este ano conta com António Félix da Costa como piloto oficial. Desta forma Albuquerque vai estar já no próximo dia 1 de março em Marraquexe onde vai decorrer o seu primeiro teste ao volante do DS E-Tense FE20 da equipa.

“Fiquei muito satisfeito pelo convite que me foi dirigido. O reconhecimento profissional é sempre muito bom. Estamos a falar de uma realidade que desconheço por completo, mas para a qual estou muito empenhado e focado”, começou por referir o piloto português.

“Poder ajudar o António Félix da Costa, a quem devo agradecer parte deste convite, e o Jean-Éric Vergne a ganhar corridas será uma missão que poderá contar com toda a minha dedicação”, concluiu Filipe Albuquerque.

Desta forma, para além de disputar o Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), do European Le Mans Series e da Taça Norte Americana de Resistência, Filipe passa agora a fazer parte de uma nova realidade mesmo que não seja em competição propriamente dita, a Formula E.