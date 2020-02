Fórmula E, E-Prix México: Mitch Evans vence. António Félix da Costa 2º Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) venceu o E-Prix do México. Segundo lugar para António Félix da Costa (DS Techeetah) a 4.271s de Evans, mas com uma excelente corrida de recuperação, pois saiu de nono. Sébastian Buemi leva o Nissan e.DAMS à terceira posição, ficando a 6.1s de Evans. No início, mau arranque do homem da desporto AutoSport desporto/formula-e-e-prix-mexico-mitch-evans-vence_5e4879715002c3127d42face





Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) venceu o E-Prix do México. Segundo lugar para António Félix da Costa (DS Techeetah) a 4.271s de Evans, mas com uma excelente corrida de recuperação, pois saiu de nono. Sébastian Buemi leva o Nissan e.DAMS à terceira posição, ficando a 6.1s de Evans.

No início, mau arranque do homem da pole positon, André Lotterer (Tag Heuer Porsche), que logo nas primeiras curvas deu um toque e danificou a sua dianteria. Mitch Evans, que arrancou melhor que Lotterer saltou logo para a dianteira da corrida, após o pequeno toque na primeira curva.

Atrás de Evans seguia Sébastian Buemi (Nissan e.Dams). Mais atrás, António Félix da Costa partia de nono, devido à penalização dos Mahindra Racing (CLIQUE AQUI PARA LER PORQUÊ)

Logo no início, ao minuto 42, Nico Mueller (GEOX Dragon) envolveu-se num acidente e ficou no muro, trazendo o Safety-Car à pista.

Cerca de seis minutos depois retomou-se a bandeira verde. Evans, Buemi e Sam Bird (Enivision Virgin Racing) seguiam na frente, com Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) e Félix da Costa em sétimo e oitavo.

Corrida desastrada para Lotterer, que após conquistar a primeira pole position da Porsche na Fórmula E, viu o toque na primeira curva da primeira volta estragar-lhe a corrida. Caiu várias posições e a meia hora do fim já tinha o carro todo destruído, acabando por ir às boxes, mas conseguindo continuar.

Nesta altura, a batalha na frente estava muito interessante, com os oito primeiros a estarem todos em Attack Mode. Mas, Evans conseguia segurar a sua vantagem que tinha aberto para Buemi e Bird.

A cerca de 23 minutos do fim, Félix da Costa passou para a frente de Vergne, pela sexta posição, indo atrás de Robin Frinjs (Enivision Virgin Racing). Mas Frinjs respondeu e passou Nyck De Vries (Mercedes-Benz EQ Formula E Team).

Félix da Costa estava muito rápido, sendo o português um dos pilotos a ter mais energia, com 56% de energia, nesta altura da corrida. Com o Fanboost, António aproximou-se de De Vries e no momento que estavam a batalhar por posição, Frinjs e De Vries tocaram-se, colocando o piloto da Mercedes de fora, Frinjs caiu para décimo e Félix da Costa subiu à quarta posição.





Na frente, ninguém incomodava Mitch Evans e Sam Bird. Atrás, seguiam Buemi que agora sentia a pressão de Félix da Costa pelo último lugar do pódio. Mas, Félix da Costa não conseguiu ultrapassar Buemi, e por comunicações de rádio, Vergne passou por Félix da Costa na reta da meta, atrasando ambos os DS Techeetah face a Buemi.

Mas, com uma excelente estratégia de bateria, Félix da Costa conseguiu passar Vergne e chegar a Buemi, passando-o a cerca de sete minutos do fim pela terceira posição. Uma luta intensa entre Bird e Félix da Costa levou o britânico a errar e a ir ao muro, deixando o português em segundo lugar.

Sam Bird acabou por ficar no muro, com o diretor de corrida a dizer aos pilotos para respeitarem as bandeira amarelas, pois faltavam poucos minutos para o fim da corrida.

Assim, Mitch Evans venceu o E-Prix do México com uma vantagem confortável. O piloto da Panasonic Jaguar Racing vence pela segunda vez na Fórmula E e assume a liderança do campeonato, após Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team) dar um toque na última volta e ficar fora dos pontos.

Segundo lugar para António Félix da Costa, a 4.271s de Evans, mas com uma excelente corrida de recuperação, pois saiu de nono. Sébastian Buemi leva o Nissan e.DAMS à terceira posição.

No campeonato, Mitch Evans está na liderança com 47 pontos, seguido de Alexander Sims (BMW I Andretti Motorsport) com 46 pontos. António Félix da Costa está em terceio lugar com 39 pontos, após duas corridas no pódio.