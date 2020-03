Fórmula E cancela Jacarta ePrix devido ao coronavírus Mais um! A Fórmula E cancelou o ePrix de Jacarta, devido ao surto global de coronavírus. A lista cresce e muito provavelmente não vai ficar por aqui. Neste caso, a Fórmula E atuou sob instrução do governador de Jakarta, Anies Baswedan: “Com o número crescente de casos de COVID-19 em países onde a Fórmula E desporto AutoSport desporto/formula-e-cancela-jacarta-eprix-devido-ao_5e68ac18d2b618196e69248f





Neste caso, a Fórmula E atuou sob instrução do governador de Jakarta, Anies Baswedan: “Com o número crescente de casos de COVID-19 em países onde a Fórmula E atualmente tem eventos programados, estamos a avaliar planos de contingência para diminuir o impacto potencial do coronavírus e com isso manter o maior número possível de corridas no calendário desta sexta temporada. Esta é uma situação em permanente evolução, que se desenvolve diariamente e por isso permanecemos realistas e flexíveis na nossa abordagem às opções alternativas, que serão comunicadas no seu devido tempo”, disse o co-fundador da Fórmula E, Alberto Longo. A partir daqui é de esperar alguns eventos ‘duplos’, ou seja, duas corridas por fim de semana, algo que não é novidade na Fórmula E, de modo a mitigar os eventos cancelados, os que já foram e os que provavelmente ainda o vão ser…