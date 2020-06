A FIA aprovou no Conselho Mundial do Desporto Motorizado o calendário da Fórmula E para 2021, que será constituído por 14 rondas. O campeonato começa no Chile, a 16 de janeiro de 2021 nas ruas de Santiago do Chile, acabando no Reino Unido, na cidade de Londres, nos dias 24 e 25 de julho de 2021.

De destacar também o regresso do E-Prix de Mónaco, que entra no calendário da Fórmula E de dois em dois anos. Em 2021, a Fórmula E visita o Mónaco no dia 8 de maio.

Em estreia na Fórmula E estarão as ruas de Seoul, na Coreia do Sul. A série elétrica vai até este país no dia 23 de maio de 2021, para se correr a nona ronda.

A décima ronda, que está marcada para 5 de junho de 2021, ainda não tem local definido.