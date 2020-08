“Uma das melhores voltas de qualificação que já vi!” Quem o disse foi o comentador da Fórmula E depois de António Félix da Costa ter assegurado a pole-position para a corrida de hoje da Fórmula E que se vai realizar esta tarde em Berlim.

Escrevemos que Félix da Costa parte para a primeira corrida da fase decisiva com 11 pontos de avanço para o segundo classificado, mas isso já não é verdade, porque o português só ocm esta qualificação já somou mais 4 pontos. Tem 15 agora, de avanço para Mitch Evans.

O piloto luso deixou o colega de equipa a 0.322s de fica em boa posição para obter um bom resultado na luta pelo campeonato já que os pilotos mais próximos nessa luta estão para lá do nono lugar, exceção feita ao colega de equipa, Jean Eric Vergne. Foi uma dobradinha Techeetah na primeira linha da grelha de partida para a primeira corrida da Fórmula E de Berlim, que se realiza hoje às 18:00.

Para que se perceba a excelência desta novo arranque de época, Félix da Costa arranca da frente para uma corrida em que o seu adversário mais próximo na luta pelo campeonato, Mitch Evans (Jaguar) que está agora a 15 pontos, foi apenas nono nesta qualificação. E todos os restantes que estão mais perto em termos de tabela classificativa, fizeram ainda pior nesta qualificação. Por exemplo, Alex Sims (BMW) foi 17º e é 3º no campeonato. Maximilian Günther (BMW) foi 13º e é 4º no campeonato, Lucas di Grassi (audi) foi 21º na qualificação e é quinto do campeonato, Stoffel Vandoorne ((Mercedes) foi 16º e é 6º do campeonato). E aqui já estamos a falar de pilotos que estão a quase trinta pontos de Félix da Costa.

É, logicamente, muito cedo para falar de campeonato, convém relembrar que ainda nem a meio da época se chegou em termos de número de corridas efetivas, mas seja qual for o prisma que se olha, é um excelente sinal ver esta competitividade por parte da DS Techeetah pois estamos a falar de apenas nove dias até tudo estar decidido. Para já começou bem para as cores lusas.

PosNºPilotoEquipaTempo/dif.113A. DA COSTADS TECHEETAH1:06.799225J. VERGNEDS TECHEETAH0.322336A. LOTTERERTAG Heuer Porsche Formula E Team0.436423S. BUEMINissan e.dams0.449517N. DE VRIESMercedes-Benz EQ Formula E Team0.503664J. D’AMBROSIOMAHINDRA RACING0.57272S. BIRDENVISION VIRGIN RACING–822O. ROWLANDNISSAN E.DAMS0.029920M. EVANSPANASONIC JAGUAR RACING0.0631019F. MASSAROKIT VENTURI RACING0.071114R. FRIJNSENVISION VIRGIN RACING0.0891294A. LYNNMAHINDRA RACING0.1541328M. GÜNTHERBMW I ANDRETTI MOTORSPORT0.1931466R. RASTAUDI SPORT ABT SCHAEFFLER FORMULA E TEAM0.2851548E. MORTARAROKIT VENTURI RACING0.334165S. VANDOORNEMERCEDES-BENZ EQ FORMULA E TEAM0.5011727A. SIMSBMW I ANDRETTI MOTORSPORT0.5041818N. JANITAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM0.522193O. TURVEYNIO 333 FE TEAM0.597207N. MÜLLERGEOX DRAGON0.6262111L. DI GRASSIAUDI SPORT ABT SCHAEFFLER FORMULA E TEAM0.6442233D. ABTNIO 333 FE TEAM1.062236S. SETTE CÂMARAGEOX DRAGON1.1362451J. CALADOPANASONIC JAGUAR RACING2.702

Horários

Quarta-feira, 5 de agosto – 6.ª jornada

7:55h – 08:55h (TL1)

10:25 – 11:10 (TL2)

13:00 – 14:30 (Qualificação)

Veja aqui

18:00h (Corrida) – Eurosport

Quinta-feira, 6 de agosto – 7.ª jornada

10:25 – 11:25 (TL3)

13:00 – 14:30 (Qualificação)

Veja aqui

18:00h (Corrida) – Eurosport