Fórmula E: António Félix da Costa partiu da pole position e venceu o E-Prix de Marraquexe António Félix da Costa (DS Techeetah) venceu o E-Prix de Marraquexe, com 11s de avanço para Maximilian Gunther (BMW I Andretti Motorsport). Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) terminou no lugar mais baixo do pódio, ficando a cerca de 12s do seu companheiro de equipa António Félix da Costa (DS Techeetah) saia da pole position, com Maximilian





António Félix da Costa (DS Techeetah) saia da pole position, com Maximilian Gunther (BMW I Andretti Motorsport) na segunda posição. O português fez um arranque limpo e, juntamente com o piloto da BMW, colocou-se na frente da corrida, abrindo uma pequena vantagem para o pelotão que seguia atrás, liderado por Nyck De Vries (Mercedes-Benz EQ) e que continha Andre Lotterer (TAG HEUER Porsche) e Edoardo Mortara (RokiT Venturi Racing)

Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) arrancou de 11º e começou logo a ganhar posições. Com cerca de 34 minutos para o fim da corrida colocava o seu monolugar na oitava posição.

De Vries apanhou uma penalização, tendo perdido o terceiro lugar, com um Drive-Through, pois excedeu a potência para uma volta durante o momento de regeneração.

Com dez voltas passadas e a meia hora para o fim, António Félix da Costa e Gunther foram ao Attack Mode, tal como Vergne, que já se encontrava na sexta posição, utilizando a potência extra para passar Buemi e Mortara pela quarta posição.

Mais atrás, poucas lutas. Os monolugares seguiam em ‘comboio’, sem ninguém a atacar. Destaque para a luta pelo 11º lugar, com Sam Bird (Enivison Virgin Racing), Alexander Sims (BMW I Andretti Motorsport) e Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler).

Maximilian Gunther passou Antónnio Félix da Costa a cerca de 24 minutos do fim, numa boa manobra por parte do alemão da BMW. Mas, Félix da Costa, que parece ter facilitado a ultrapassagem, parecia estar numa estratégia para poder gerir a energia do seu monolugar. Lotterer seguia na perseguição aos dois da frente.

A cerca de 16 minutos do fim, Félix da Costa foi ao Attack Mode, quase perdendo a segunda posição, mas a potência extra foi suficiente para chegar a Gunther e conseguir passar o alemão pela liderança do E-Prix de Marraquexe.

Mais atrás, Vergne conseguia passar por Andre Lotterer, avançando assim para a posição mais baixa do pódio. Minutos depois, Lotterer perdia mais uma posição, desta vez para Mortara.

Mais atrás, Oliver Rowland (Nissan e.DAMS) batalhava com Di Grassi pela oitava posição, com o piloto a Nissan a levar a melhor. Outra luta onde os toques eram algo presente era pela quarta posição, entre Mortara e Lotterer.

A oito minutos do fim, Vergne apanhou Gunther e passou para a segunda posição, fazendo, neste momento, um 1º-2º da DS Techeetah. Na frente, Félix da Costa tinha uma vantagem de 2.9s.

Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), que saiu da última posição da grelha, a cerca de um minuto do fim já estava na oitava posição, numa grande recuperação do piloto da Jaguar, que terminou a corrida em sexto classificado.

No fim, Gunther tentou e conseguiu passar pelo bi-campeão da Fórmula E. Já António Félix da Costa seguia na frente, ultrapassando a linha de meta com 11s de avanço sobre Gunther.