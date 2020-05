Está decidido! A atual época de Fórmula E será cancelada caso não se realize mais nenhuma corrida até setembro. A razão é simples: Os responsáveis da competição não querem afetar a época seguinte, que como se sabe passa a Campeonato do Mundo e está pevista arrancar em dezembro. Os mais recentes cancelamentos tiveram lugar com as corridas de Nova Iorque e Londres, agendados para julho.

É intenção dos responsáveis da competição disputar mais corridas nesta temporada de 2019/2020, com eventos à porta fechada e realizados em circuitos permanentes – o Autódromo Internacional do Algarve é um sério candidato a uma corrida – mas o que for conseguido, e que deve ser anunciado brevemente, não irá para lá de setembro: “Se não pudermos correr em agosto e setembro, acho que não vamos correr para além disso. Vamos claramente sacrificar a época [atual] para começar a correr [para a época 2020-21] em dezembro. Mesmo com todos os pontos de interrogação e toda a incerteza, penso que é muito improvável que não consigamos fazer mais uma corrida. Penso que conseguiremos talvez mais duas a quatro corridas, ou seja, provavelmente dois fins de semana duplos e talvez um pouco mais. Se o fizermos, estamos bem”, disse Alejandro Agag, CEO da Fórmula E. Recorde que com cinco eventos disputado, António Félix da Costa lidera a competição com nove pontos de avanço para Mitch Evans.