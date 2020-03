Fórmula 1: Seis adiados, dois cancelados… Até este momento seis Grandes Prémios de Fórmula 1 foram adiados e dois deles foram cancelados. Numa altura em que ainda estamos longe de saber em que momento será possível recomeçar a Fórmula 1, somam-se as corridas adiadas/canceladas. Canadá é o próximo… CALENDÁRIO PROGRAMADO AO DIA DE HOJE1 Grande Prémio do Canadá 14 de junho2 desporto AutoSport desporto/formula-1-seis-adiados-dois-cancelados_5e789dcefed2021973afd13b





Até este momento seis Grandes Prémios de Fórmula 1 foram adiados e dois deles foram cancelados. Numa altura em que ainda estamos longe de saber em que momento será possível recomeçar a Fórmula 1, somam-se as corridas adiadas/canceladas. Canadá é o próximo…



CALENDÁRIO PROGRAMADO AO DIA DE HOJE

1 Grande Prémio do Canadá 14 de junho

2 Grande Prémio de França 28 de junho

3 Grande Prémio da Áustria 5 de julho

4 Grande Prémio da Grã-Bretanha 19 de julho

5 Grande Prémio da Hungria 2 de agosto

6 Grande Prémio da Bélgica 30 de agosto

7 Grande Prémio de Itália 6 de setembro

8 Grande Prémio de Singapura 20 de setembro

9 Grande Prémio da Rússia 27 de setembro

10 Grande Prémio do Japão 11 de outubro

11 Grande Prémio dos Estados Unidos 25 de outubro

12 Grande Prémio do México 1 de novembro

13 Grande Prémio do Brasil 15 de novembro

14 Grande Prémio de Abu Dhabi 29 de novembro

GP ADIADOS

– Grande Prémio do Bahrein Adiado

– Grande Prémio da China Adiado

Grande Prémio do Azerbaijão Adiado

– Grande Prémio da Espanha Adiado

– Grande Prémio da Holanda Adiado

– Grande Prémio do Vietname Adiado

GP CANCELADOS

– Grande Prémio da Austrália Cancelado

– Grande Prémio de Mónaco Cancelado