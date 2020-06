O responsável máximo pelo Promotor do GP da Rússia de Fórmula 1, Alexey Titov, admitiu que apesar de Portugal estar a tentar ficar com a data de 27 de setembro para uma corrida de Fórmula 1 em Portimão, está a trabalhar de acordo com tudo o que tinha planeado: “Continuamos a preparar a nossa corrida, que continua prevista para 27 de setembro, apesar de os portugueses estarem a tentar levá-la. Os nossos preparativos estão a decorrer de acordo com o planeado, sem alterações. Esta situação com o coronavírus cria algumas dificuldades, mas estamos a tentar enfrentá-las. Felizmente, temos um comité organizador que ajuda a resolver as questões para que a corrida seja realizada na data prevista e com espectadores nas bancadas. Uma das questões-chave é a logística das equipas, mas estou certo de que vamos resolver este e todos os problemas”, disse Alexey Titov, chefe do promotor Sochi Rosgonki.