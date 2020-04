Depois de algum tempo de ponderação, com o cancelamento e adiamento de vários Grandes Prémios pelo meio, a Fórmula 1 já tem um plano, dividir a temporada por ‘zonas’, com o arranque a dar-se no fim de semana de 3 a 5 de julho na Áustria. A ideia passa por centralizar as corridas na Europa entre julho e setembro, rumar à Ásia e Eurásia entre setembro e outubro, da Ásia para as Américas em outubro e novembro e terminar a competição em dezembro no Médio Oriente.

Pelo caminho já ficaram os Grandes Prémios da Austrália, Mónaco e Paul Ricard, que foram cancelados, com o Bahrein, Vietname, China, Holanda, Espanha, Azerbaijão e Canadá, adiados. A ideia de Chase Carey e da Liberty Media passa por realizar entre 15 e 18 corridas, as primeiras à porta fechada, começando com o Grande Prémio da Áustria de F1 no dia 5 de julho, à porta fechada, com um número de pessoas muito reduzido no paddock de modo a cumprir as restrições que estejam em vigor.

O ponto da situação:

Grande Prémio da Austrália, 15 de Março (Cancelado)

Grande Prémio do Barhein, 22 de Março (Adiado)

Grande Prémio do Vietname, 5 de Abril (Adiado)

Grande Prémio da China, 19 de Abril (Adiado)

Grande Prémio da Holanda, 3 de Maio (Adiado)

Grande Prémio de Espanha, 10 de Maio (Adiado)

Grande Prémio do Mónaco, 24 de Maio (Cancelado)

Grande Prémio do Azerbaijão, 7 de Junho (Adiado)

Grande Prémio do Canadá, 14 de Junho (Adiado)

Grande Prémio de França, 28 de Junho (Cancelado)

Eventos a aguardar definição

Grande Prémio da Áustria, 5 de Julho

Grande Prémio da Gra-Bretanha, 19 Julho

Grande Prémio da Hungria, 2 de Agosto

Grande Prémio da Bélgica, 30 de Agosto

Grande Prémio de Itália, 6 de Setembro

Grande Prémio de Singapura, 20 de Setembro

Grande Prémio da Rússia, 27 de Setembro

Grande Prémio do Japão, 11 de Outubro

Grande Prémio dos Estados Unidos, 25 de Outubro

Grande Prémio da Cidade do México, 1 de Novembro

Grande Prémio do Brasil, 15 de Novembro

Grande Prémio de Abu Dhabi, 29 de Novembro