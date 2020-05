A Fórmula 1 está a considerar fazer a experiência de grelha invertida nos primeiros eventos, numa espécie de corrida-sprint que iria determinar a grelha de partida para a ‘Main Race’.

Numa reunião entre a Liberty Media, a FIA e as equipas, na sexta-feira, a Liberty propôs a ideia de utilizar uma das corridas ‘back to back’ no Red Bull Ring e se houver autorização, Silverstone, para testar uma corrida de sprint no sábado de forma a determinar a grelha de partida para a corrida de domingo.

A grelha de partida para a ‘sprint race’ de sábado seria estabelecida pela ordem inversa da classificação do campeonato, sendo que como se pode calcular, há ainda muitos detalhes por estabelecer. Os resultados da corrida de sprint formariam a grelha para o Grande Prémio.

Há muito que a F1 pondera esta hipótese, que tem muitos apoiantes e outros tantos opositores.

As segundas corridas nos circuitos em que se repetirem eventos, seriam feitos de forma convencional, através duma sessão de qualificação. Desta forma, as duas corridas consecutivas no mesmo local com apenas uma semana de diferença poderiam ser mais facilmente diferenciadas – e dariam à F1 alguns dados valiosos sobre se o formato valeria a pena para o futuro.

A parte interessante da questão seria ver na ‘Sprint Race’ de sábado os melhores pilotos e equipas a arrancar da parte de trás da grelha com tudo o que tem de espetáculo a sua tentativa de chegar o mais à frente possível. Claro que um sistema destes no Mónaco, por exemplo, seria quase inútil.

A ideia teve o apoio total da FIA na reunião, mas de acordo com os regulamentos, apenas pode ser concretizada com o apoio unânime de todas as dez equipas.

Embora não tenha sido realizada uma votação formal na sexta-feira, uma votação preliminar sugeriu que apenas uma equipa desaprovou a ideia da experiência, mas todas elas se comprometeram a analisá-la mais detalhadamente antes de voltarem a nova votação na próxima semana.

No ano passado, Ross Brawn, ponderou tentar este formato em algum evento extra-campeonato, mas as circunstâncias invulgares criadas pela pandemia e o efeito que teve no calendário da F1 tornam agora a experiência mais facilmente possível. Resta aguardar pelas decisões.