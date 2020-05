Ross Brawn, diretor-geral da F1, revelou que a Fórmula 1 vai estar envolta na espécie e ‘bolha’, ficando dessa forma completamente isolada do mundo exterior. Isto inclui também o facto de todos os pilotos de F1 vão aterrar oriundos de voos charter, perto do Red Bull Ring, no aeródromo militar próximo do circuito. Qualquer pessoa que entre na Áustria para a Fórmula 1 deverá ter sido testada para a COVID-19 antes de entrar no país e apresentar um certificado sanitário correspondente. No local, as equipas permanecerão isoladas umas das outras, em alojamentos especialmente reservados.

Apesar de ainda faltar a confirmação final da direção provincial de saúde e da administração distrital local, uma objeção é “bastante improvável”. Se as duas corridas em Spielberg correrem sem problemas, a época de F1 poderá continuar sem interrupção no dia 19 de julho em Budapeste, na Hungria. Depois, estão previstas duas corridas em Silverstone no início de agosto, mas estas dependerão da F1 obter uma isenção das restrições de quarentena previstas, o que parece estar prestes a acontecer.