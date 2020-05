Michael Masi, Diretor de corridas da FIA, que substituiu o malogrado Charlie Whiting, revelou que a Fórmula 1 vai continuar a utilizar o princípio que tem utilizado de “deixá-los correr”, isto apesar das questões que podem advir do facto, não só dos pilotos estarem algo ‘emperrados’ por tão longa paragem, como da sua ânsia e vontade de correr.

Este foi um tema quente nas últimas temporadas, a FIA foi alvo de críticas por aquilo que alguns consideraram ter sido uma abordagem de mão pesada no policiamento dos incidentes de corrida, à qual o órgão dirigente respondeu flexibilizando muito a sua abordagem em 2019.

Todos ficaram contentes com isso.

Agora, sabendo-se que depois de vários meses de espera, as primeiras corridas podem ser tensas e cheias de incidentes, Michael Masi não vê para já razão para voltar à primeira forma, mais rigorosa: “Acho que nenhum dos pilotos esteve fora de um carro, kart ou qualquer outra coisa durante tanto tempo. Nunca. Mas na Áustria, penso que vai ser mais uma continuação do que aconteceu no final do ano passado, com os princípios do ‘deixem-nos correr’. Não consigo ver nada a mudar drasticamente pois convém não esquecer que temos 20 dos melhores pilotos do mundo. Eles estão na Fórmula 1 por uma razão. Embora possam não ter estado num carro dos últimos tempos, penso que isso não vai ter grande impacto nas suas capacidades”.