São apenas rumores, mas circula neste momento a informação que a FIA já confirmou o arranque do Mundial de Fórmula 1 no fim de semana de 3 a 5 de julho na Áustria, país que recebe outra corrida na quarta ou quinta feira seguintes, com a primeira de Silverstone duas semanas e meia depois da ‘segunda’ de Red Bull Ring. É o que tem sido falado, mas ainda sem confirmação oficial.

No memo da FIA que o TJ13 diz ter tido acesso, refere-se ainda que a Fórmula 2 e Fórmula 3 também irão arrancar na Áustria e correr depois em Silverstone. Ainda de acordo com o mesmo documento, que terá sido enviado pela FIA na sexta feita à noite às equipas, a federação assegurou alojamento isolado para garantir a segurança das equipas em cada Grande Prémio.

Uma fonte não nomeada que trabalha para uma equipa das séries de apoio à F1 revela ainda alguns pormenores dos planos contidos no memorando: “Cada equipa será colocada num hotel diferente, sem patrocinadores, e mais do que um dos pais (dos pilotos mais jovens)”. Não será permitida a entrada de jornalistas nos circuitos e para já apenas as equipas da FOM TV serão autorizadas.

Terão sido reservados 22 hotéis para as equipas de F1, F2 e F3, em Speilberg e arredores. Foram fretados voos para as equipas que necessitam de chegar à Áustria, e pretende-se que todos os que rumam a partir da Grã-Bretanha, se desloquem ao mesmo tempo.

Todos, menos, claro está, a Ferrari, Alfa Tauri e Alfa Romeo, que terão voos separados de Itália e da Suíça, respetivamente.

As recentes regras de quarentena impostas no Reino Unido, não serão aplicadas nesta situação, uma vez que todos os que regressarem da Áustria terão sido dados como negativos para o Covid 19, com a documentação apresentada às autoridades britânicas.

Outra novidade interessante tem a ver com a possibilidade da primeira corrida se realizar na Áustria a 5 de julho, e a segunda a quarta quinta-feira seguintes, dias 8 ou 9 e não no fim de semana, isto para facilitar toda a logística. Um Grande Prémio a meio da semana seria novidade. As equipas de Fórmula 2 e Fórmula 3 foram informadas de que irão disputar as suas primeiras corridas no sábado, as segundas no domingo, a terceira na terça-feira e a quarta na quarta-feira.

As corridas em Inglaterra também seriam no domingo e quarta ou quinta feira. As datas avançadas são 18 e 19 de julho, para o primeiro GP e a segunda, quarta-feira, 22, ou quinta-feira, 23 de julho.